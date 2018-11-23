قيس الخزعلي يغرد بشأن سيول الشرقاط

2018/11/23 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الجمعة، اجهزة الدولة جميعها لاسيما الجيش والحشد الشعبي الى تقديم كل ما يستطيعون لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة في الشرقاط.

وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر ، إن “معاناة كبيرة يعانيها اهلنا في الشرقاط‬ الان، فهناك خسائر بالأرواح والأموال واناس لا زالوا محاصرين بسبب السيول”.

وأضاف الخزعلي، “نهيب باجهزة الدولة جميعها وخصوصا جيشنا البطل وحشدنا المقدس تقديم كل ما يستطيعون لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة وعلينا جميعا ان نقف معهم وسنكون اول المشاركين”.

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