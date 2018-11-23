لماذا ينتظرون “الجمعة السوداء” كل عام؟

2018/11/23 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ يعد يوم “الجمعة السوداء” من أبرز الأيام من الناحية التجارية في أمريكا وأوروبا، ويوافق يوم الجمعة الذي يأتي عقب “عيد الشكر” الأمريكي والذي يصادف آخر يوم خميس في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وفيه تقدم المتاجر خصومات كبيرة لعملائها الذين ينتظرون هذا اليوم كل عام.طرحت العديد من القصص حول أصل التسمية.بداية، لم […]

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