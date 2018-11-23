صالح يعزي الاهالي بوفاة الاطفال في صالح الدين

2018/11/23 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

عزى رئيس الجمهورية برهم صالح ، اليوم الجمعة، اهلنا في صلاح الدين بوفاة عدد من الاطفال .

وذكر بيان رئاسي تلقته (واع) ان صالح ” عزى أهلنا في مصابهم بوفاة عدد من المواطنين بصلاح الدين ، ومنهم أطفال في المخيمات، خلال اجتياح السيول.

واضاف أن “يكون أطفالنا في المخيمات ويجتاحهم السيول تجسيد لمعاناة طالت في بلد الخير!.

وتابع “أشدُ على أيادي رئيس الوزراء لتجاوبه العاجل في أعقاب الكارثة ، واصفا ماجرى بالحادث المؤلم فيما اكد ضرورة الإعمار والخدمات وعودة النازحين.

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