2018/11/23 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار النفط من خسائرها لنحو 7% خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل خسائر للأسبوع السابع على التوالي.

ويأتي الهبوط في أسعار الذهب الأسود في جلسة متقلبة والتي تأثرت سلباً بمخاوف تخمة المعروض النفطي والنظرة المتشائمة بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

وكانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين وسط تحذيرات بشأن مخاطر متزايدة.

لكن في الوقت نفسه، تلوح في الأفق تكهنات قيام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بخفض الإنتاج في اجتماعها المقبل والمقرر عقده في 6 ديسمبر.

وكانت بيانات اقتصادية كشفت هذا الأسبوع استقرار الإنتاج الأمريكي من الخام عند أعلى مستوى في تاريخه مع مواصلة المخزونات النفطية الصعود للأسبوع التاسع على التوالي إضافة لتراجع محدود في منصات التنقيب عن الخام.

وبحلول الساعة 1:42 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر يناير بنحو 6.7% إلى 50.87 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم شهر يناير بنسبة تزيد عن 4.9% ليسجل 59.51 دولار للبرميل، ليكون عند أدنى مستوى منذ أواخر 2017.

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