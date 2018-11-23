حزب العمال البريطاني: اتفاق ماي للبريكست

2018/11/23 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس حزب العمال المعارض في المملكة المتحدة إن اتفاق رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي للبريكست هو "أسوأ شيء في العالم كله".

وتأتي تعليقات رئيس حزب العمل بعد الاتفاق على صفقة البريكست والإعلان السياسي والذي جاء في 26 صفحة بشأن مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح "جيرمي كوربين" في مجلس العموم البريطاني، أمس الخميس، أن هذه الـ26 صفحة عبارة عن ترجمة لفشل مفاوضات المحافظين.

وأضاف أنه تم إضافة 19 صفحة جديدة لكن لم يتغير شيئاً مشيراً إلى أنها دون اختبارات حزبه لدعم الاتفاق.

وقال: "هذا الاتفاق يمثل أسوأ ما في العالم بأكمله بسبب القواعد التي سوف تستمر في التطبيق وحالة عدم اليقين بالنسبة للمستقبل".

وكانت تريزا ماي أكدت بالأمس التوصل لإعلان سياسي مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ الخروج من عضوية الكتلة مشيرة إلى أنه يمثل مستقبل أكثر إشراقاً وأنها تصر على تقديم هذه الصفقة.

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