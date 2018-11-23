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الانواء تنشر جدولا بكمية الامطار التي سقطت في البلاد امس
2018/11/23 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادنشرت هيئة الانواء الجوية، الجمعة، جدولا بكميات الامطار التي سقطت في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بينت ان اربيل هي الاعلى قياسا بباقي المحافظات.

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