2018/11/23 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادنشرت هيئة الانواء الجوية، الجمعة، جدولا بكميات الامطار التي سقطت في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بينت ان اربيل هي الاعلى قياسا بباقي المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء تنشر جدولا بكمية الامطار التي سقطت في البلاد امس) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء تنشر جدولا بكمية الامطار التي سقطت في البلاد امس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).