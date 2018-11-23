السيد الصدر وبارزاني يبحثان ضرورة العمل على تعزيز الإستقرار {موسع}

2018/11/23 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، التطورات السياسية.وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "اللقاء تناول بحث العملية السياسية والأمور التي تهم البلد وضرورة العمل على تعزيز الاستقرار".وكان بارزاني وصل اليوم الى النجف الأشرف للقاء السيد الصدر في ختام زيارته الى بغداد التي زارها أمس وألتقى بجملة من القادة والمسؤولين وبحث معهم استكمال الكابينة الوزارية وحل المشاكل للملفات العالقة بين المركز واقليم كردستان.انتهى

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