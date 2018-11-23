فيديو| مراسل الغد يرصد تفاصيل جمعة «المقاومة توحدنا وتنتصر» على حدود غزة

2018/11/23 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات شرق القطاع إلى 12 برصاص الاحتلال

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أفاد حازم البنا، مراسل الغد من غزة، بتوافد عشرات الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ35 لمسيرات العودة وكسر الحصار الإسرائيلي، وتأتي الجمعة الـ35 لمسيرات العودة وكسر الحصار الإسرائيلي تحت عنوان «المقاومة توحدنا وتنتصر».



فيما أعلن الهلال الأحمر إصابة 100 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة.

وأضاف مراسلنا خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد» مع الإعلامية درة مختار، أن المئات من الشباب الفلسطينيين على حدود القطاع يهتفون للمقاومة الفلسطينية، خاصة بعد جولة التصعيد الإسرائيلية الأخيرة وما حققته من ضربات موجعة للاحتلال.

وأعلنت الصحة الفلسطينية في نبا عاجل قبل قليل ارتفاع عدد الإصابات شرق القطاع إلى 12 برصاص الاحتلال.

جدير بالذكر أن وفدا رفيع المستوى بقيادة صالح العاروي، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يزور القاهرة تلبية لدعوة الجانب المصري لبحث تطورات التهدئة بين الإسرائيليين والفصائل الفلسطينية، وكذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع بشأن المصالحة الفلسطينية.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت للمشاركة في الجمعة الخامسة والثلاثين لمسيرات العودة تحت اسم “المقاومة توحدنا وتنتصر”، وأكدت الهيئة أن المسيرات ستبقى مستمرة حتى تحقيق أهدافها وعلى رأسها كسر الحصار.

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