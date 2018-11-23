النفط في أدنى سعر خلال عام

2018/11/23 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصادية- كلكامش برس؛ هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام أثناء التعاملات الجمعة، وتتجه صوب تسجيل أكبر هبوط لشهر واحد منذ أواخر 2014، بينما يدرس منتجو الخام خفض الإنتاج في مسعى لكبح فائض متزايد في المعروض العالمي.وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 3.34 دولارا، أو 5.3 بالمئة، إلى 59.26 […]

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