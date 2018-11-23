هل تنهي قمة العشرين النزاع التجاري الأميركي الصيني؟

2018/11/23 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الصين -اليوم الجمعة- عن أملها في أن يتوصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ إلى حل للحرب التجارية

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