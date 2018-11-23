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رسمياً.. دورتموند يفعل بند شراء باكو الكاثير من برشلونة
2018/11/23 | 18:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، تعاقده مع المهاجم الإسباني باكو ألكاثير بشكل نهائي بعدما ضمه في على صفوف الإعارة، مطلع الموسم الجاري.من جانبه قال الدولي الإسباني: "أنا سعيد للغاية بالبقاء مع هذا الفريق الرائع.

دورتموند الخيار المثالي بالنسبة لي، وسأفعل كل شيء لكي أحظى بثقتهم".

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