رسمياً.. دورتموند يفعل بند شراء باكو الكاثير من برشلونة

2018/11/23 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، تعاقده مع المهاجم الإسباني باكو ألكاثير بشكل نهائي بعدما ضمه في على صفوف الإعارة، مطلع الموسم الجاري.من جانبه قال الدولي الإسباني: "أنا سعيد للغاية بالبقاء مع هذا الفريق الرائع.دورتموند الخيار المثالي بالنسبة لي، وسأفعل كل شيء لكي أحظى بثقتهم".

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