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اوروبا تؤكّد علي صون الإتفاق النووي كمنجز دولي هام
2018/11/23 | 18:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة ..

اكد رئيس البرلمان الايطالي روبرتو فيغو، اليوم الجمعة، إنّ انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي قد خلق مشاكل للعالم لكنّ ايطاليا بصفة خاصة واوروبا بصفة عامة تبذلان كل مساعيهما للحفاظ علي هذا المنجز والإبقاء علي خيار الحوار والدبلوماسية.

وافاد المركز الاعلامي لوزارة الخارجية، ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقي خلال زيارته […]

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