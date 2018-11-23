بيان عن اهم ما دار بين الصدر وبارزاني

2018/11/23 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني الوفد المرافق له يوم الجمعة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر اقامة الاخير في مدينة النجف.

وذكر بيان مقتضب صادر عن المكتب الاعلامي للصدر انه "تناول اللقاء بحث العملية السياسية والأمور التي تهم البلد وضرورة العمل على تعزيز الاستقرار".

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