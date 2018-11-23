English | وظائف


الاتحاد الوطني يصدر توضيحا بشأن طلب تركيا بمعاقبة اثنين من قادة الحزب
2018/11/23 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يصدر توضيحا بشأن طلب تركيا بمعاقبة اثنين من قادة الحزب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يصدر توضيحا بشأن طلب تركيا بمعاقبة اثنين من قادة الحزب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الحلبوسي وعبد المهدي يبحثان ازمة النازحين وتشكيل الكابينة الوزارية
⋙ شاهد بالفيديو | موجة السيول التي ضربت العراق مؤخرا تسببت بخسائر مالية كبيرة .. اكرم نبيل
⋙ إصابة 12 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود غزة
⋙ الان لقاء يجمع الحلبوسي وعبد المهدي وسط انباء عن استكمال الكابينة الوزارية غدا
⋙ الأنواء الجوية جدولاً بكميات الأمطار التي سقطت في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | موجة السيول التي ضربت العراق مؤخرا تسببت بخسائر مالية كبيرة .. اكرم نبيل
⋙ شاهد بالفيديو | اهالي ناحية الشورة في الموصل يتظاهرون اثر انفجار اودى بحياة طلاب - تقرير: محمود الصوفي
⋙ بالصور .. موجة السيول التي اجتاحت الشرقاط
الأكثر شيوعا