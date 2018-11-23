انتشال جثتين لشابين غرقا بنهر الوفاء في قضاء الشطرة

2018/11/23 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شابين مصرعهما غرقًا في نهر الوفاء الشطرة في ذي قار الناقل للمياه العذبة لمحافظة البصرة.

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