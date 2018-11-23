2018/11/23 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقره بالحنانة في النجف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يستقبل بارزاني في مقر إقامته في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يستقبل بارزاني في مقر إقامته في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).