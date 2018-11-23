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الصدر يستقبل بارزاني في مقر إقامته في النجف
2018/11/23 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقبل ، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقره بالحنانة في النجف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني .

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