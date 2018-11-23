2018/11/23 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة امنية القبض، على عصابة تتاجر بالبشر وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض، على عصابة تتاجر بالبشر وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض، على عصابة تتاجر بالبشر وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).