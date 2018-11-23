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القبض على عصابة متخصصة بسرقة الصاغة في بابل
2018/11/23 | 19:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القت قوة من شرطة بابل عصابة متخصصة بسرقة الصاغة مكونة من اربع نساء بكمين نصب لهن في ناحية الحمزة الغربي.

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