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الافراج عن 1067 سجين مصري بعفو رئاسي
2018/11/23 | 19:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- ناس   أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، الإفراج عن اكثر من 1067 سجين مصري بعفو رئاسي.

  وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيانها، اليوم (23 تشرين الثاني 2018)، “انتهت أعمال لجان مصلحة السجون إلى الإفراج عن 299 نزيلا في السجون يستحقون العفو، والإفراج الشرطي عن 768 آخرين”.

  وأوضحت بحسب البيان أن “(الإفراج الشرطي)، يتطلب […]

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