نجوى فؤاد تكشف عن علاقتها بيسرا والشعور بخيبة أمل منها

2018/11/23 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفتْ الفنانة، والراقصة المصرية، نجوى فؤاد، عن مدى حزنها وشعورها بالالم نتيجة انقطاع الفنانة يسرا عنها وعدم الاهتمام بها في كبرها, مبينة أنّها كانت تربطهما علاقة صداقة قوية قديما، خاصّة أنّها أنتجتْ لها فيلم “ألف بوسة وبوسة”.وقالت فؤاد في مقابلة تلفزيونية انها “كانت تربطها علاقة صداقة قوية، بمواطنتها الفنانة يسرا قديمًا، […]

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