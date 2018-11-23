مبيعات التجزئة الأمريكية عبر الإنترنت تقفز 29% في عيد الشكر

2018/11/23 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في عيد الشكر بالولايات المتحدة أمس الخميس بنحو 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت بيانات "أدوبي أناليتيكس"، اليوم الجمعة، أن المتسوقين عبر الإنترنت أنفقوا 1.75 مليار دولار أمس الخميس حتى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، بزيادة 28.6% عن العام الماضي.

وأضافت "أدوبي" أن العملاء استخدموا أجهزة الهاتف الجوال في مشترياتهم الإلكترونية، مع قفزة قياسية للهواتف الذكية عند 54.4% من إجمالي حركة التسوق.

وذكرت البيانات أن الأجهزة حصلت على حصة قدرها 36.7% من الإيرادات في عيد الشكر.

فيما انخفضت حصة التسوق الإلكتروني في عيد الشكر عبر أجهزة الحاسب الآلي المكتبية إلى 36.5%، مقارنة مع 44.3% في العام الماضي.

بينما سجلت حصة الأجهزة اللوحية "تابلت" 9.1% أمس مقابل 9.6% في نفس الفترة من عام 2017.

وتتوقع "أدوبي" أن تصل إيرادات المبيعات عبر الإنترنت في الفترة من 1 نوفمبر إلى 22 نوفمبر إلى 38 مليار دولار، بزيادة 18.6% عن العام الماضي.

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