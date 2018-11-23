أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في 2018

2018/11/23 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 2018 يوم الجمعة، خلال جلسة متقلبة بفعل بوادر على تخمة في المعروض وسط آفاق اقتصادية

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