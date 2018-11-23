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أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في 2018
2018/11/23 | 19:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 2018 يوم الجمعة، خلال جلسة متقلبة بفعل بوادر على تخمة في المعروض وسط آفاق اقتصادية

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