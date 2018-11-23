قطار التطبيع يواصل المسير.. نتنياهو يكشف محطته الخليجية القادمة

2018/11/23 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مملكة البحرين هي الوجهة القادمة له، معتبرا أن هذه الزيارة ليست إلا تمهيدا لأمر

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