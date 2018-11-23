English | وظائف


قطار التطبيع يواصل المسير.. نتنياهو يكشف محطته الخليجية القادمة
2018/11/23 | 19:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مملكة البحرين هي الوجهة القادمة له، معتبرا أن هذه الزيارة ليست إلا تمهيدا لأمر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطار التطبيع يواصل المسير.. نتنياهو يكشف محطته الخليجية القادمة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطار التطبيع يواصل المسير.. نتنياهو يكشف محطته الخليجية القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الحلبوسي وعبد المهدي يبحثان ازمة النازحين وتشكيل الكابينة الوزارية
⋙ شاهد بالفيديو | موجة السيول التي ضربت العراق مؤخرا تسببت بخسائر مالية كبيرة .. اكرم نبيل
⋙ إصابة 12 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود غزة
⋙ الان لقاء يجمع الحلبوسي وعبد المهدي وسط انباء عن استكمال الكابينة الوزارية غدا
⋙ الأنواء الجوية جدولاً بكميات الأمطار التي سقطت في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | موجة السيول التي ضربت العراق مؤخرا تسببت بخسائر مالية كبيرة .. اكرم نبيل
⋙ شاهد بالفيديو | اهالي ناحية الشورة في الموصل يتظاهرون اثر انفجار اودى بحياة طلاب - تقرير: محمود الصوفي
⋙ بالصور .. موجة السيول التي اجتاحت الشرقاط
الأكثر شيوعا