بينهم نساء واطفال مصرع سبعة اشخاص في الشرقاط بسبب السيول والحكومة تشكل خلية أزمة

2018/11/23 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان الزاب – كركوك ناو لقي سبعة اشخاص مصرعهم وشردت مئات الاسر، جراء السيول التي ضربت قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين، فيما وجهت الحكومة المركزية بتشكل خلية أزمة لإنقاذ المحاصرين وتقليل الاضرار البشرية والمادية.شهدت قرى قضاء الشرقاط ومناطق في محافظتي صلاح الدين ونينوى، فيضانات وسيول أدت الى غرق اجزاء كبيرة منها، ومصرع وفقدان […]

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