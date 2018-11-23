2018/11/23 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشر سنوات سجن لامرأة بسبب كذبة صغيرة

حكمت محكمة يونانية بالسجن على عاملة نظافة عشر سنوات بتهمة الغش والاحتيال وذلك بسبب معلومة غير صحيحة كتبتها في استمارة مختصة بالسيرة الذاتية.

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن عاملة نظافة تبلغ من العمر 53 عاما بدأت العمل في حضانة حكومية، لكن بعد التدقيق والتفتيش والمراجعة تبين لوزارة التربية أن العاملة كذبت بشأن تعليمها الابتدائي.وادعت العاملة في سيرتها الذاتية أنها حضرت على مدى 6 سنوات المدرسة الابتدائية، التي تكون عادة ما بين سن السادسة إلى الثانية عشرة، إلا أن عملية المراجعة وجدت أن العاملة لم تحضر إلا 5 سنوات، كما أنها زورت شهادة الحضور.

وكانت شروط الوظيفة في الحضانة قد وضعت أن تكون العاملة قد أكملت 6 سنوات في المدرسة الابتدائية.

من جانبها، قالت منظمة حقوقية يونانية إن قرار المحكمة “غير إنساني”، مضيفة أنه دليل على سوء نظام العدالة الجنائية في البلاد.

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