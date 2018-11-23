الصدر للرئيس البارزاني: زيارتكم المهمة والتاريخية بداية توجه جديد وإيجابي للعملية السياسية

2018/11/23 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - النجفوصف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، خلال اجتماعه مع الرئيس مسعود البارزاني، الزيارة التي يجريها الأخير إلى بغداد والنجف بـ "المهمة والتاريخية"، مؤكداً أنها "بداية مهمة وتوجه جديد وإيجابي للعملية السياسية في العراق ومنع تكرار الأخطاء وبناء حكومة جديدة".وأفاد موقع الرئيس البارزاني في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية بأنه وصل اليوم الجمعة، إلى النجف "ولاقى استقبالاً حافلاً من قبل السيد مقتدى الصدر، رئيس التيار الصدري".وأضاف أنه في بداية الاجتماع الذي رافق فيه السيدان مسرور البارزاني، مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، وآزاد برواري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، الرئيس البارزاني، أعرب رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن سعادته بزيارة الرئيس البارزاني واصفاً إياها بـ "الزيارة المهمة والتاريخية".ونقل البيان عن الصدر قوله إن "الزيارة هي مبعث سعادة جميع الأطراف السياسية العراقية، وأنها بداية مهمة وتوجه جديد وإيجابي للعملية السياسية في العراق ومنع تكرار الأخطاء وبناء حكومة جديدة".وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا خلال الاجتماع على أن هناك فرصة جديدة متاحة أمام العلاقات بين أربيل وبغداد وعلى ضرورة العمل على بناء الثقة ومعالجة الخلافات و(إيجاد) شراكة حقيقية".كما شدد المجتمعون على "استمرار العلاقات وتعميق الثقة ودعم الحكومة العراقية الجديدة".من جانبه، أفاد المكتب الخاص للصدر بأن الأخير "استقبل السيد مسعود البارزاني اليوم الجمعة 15ربيع الأول 1440 الموافق 23 تشرين الثاني 2018 في النجف الأشرف – الحنانة"، مضيفاً أن اللقاء "تناول بحث العملية السياسية والأمور التي تهم البلد وضرورة العمل على تعزيز الاستقرار".ووصل الرئيس البارزاني، اليوم الجمعة، إلى مدينة النجف، قادماً من العاصمة العراقية بغداد، وعقد اجتماعاً مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.يذكر الرئيس مسعود البارزاني، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، أمس الخميس، في أول زيارة له منذ إجراء استفتاء الاستقلال في 25-9-2018 والتصعيد الذي شهدته العلاقات بين أربيل وبغداد.وخلال زيارته لبغداد، التقى البارزاني بمعظم الشخصيات والأطراف السياسية وكبار المسؤولين ومنهم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، ورئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، ورئيس جبهة الحوار الوطنيّ، صالح المطلك ومسؤولين آخرين.ويضم الوفد التي يترأسه الرئيس البارزاني كلاً من مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، وعضو قيادة الحزب الديمقراطي، آزاد برواري، ووزير المالية، فؤاد حسين، ووزير الإعمار والإسكان، بنكين ريكاني، ومسؤول الفرع الخامس للحزب، شوان محمد طه، ورئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي، فيان محمد والبرلماني السابق، مسعود حيدر وآخرين.

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