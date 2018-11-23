الصدر يصف زيارة البارزاني إلى بغداد والنجف بـ “المهمة والتاريخية”

2018/11/23 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد وصف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، خلال اجتماعه مع مسعود البارزاني، الزيارة التي يجريها الأخير إلى بغداد والنجف بـ “المهمة والتاريخية”، مبيناً أنها “بداية مهمة وتوجه جديد وإيجابي للعملية السياسية في العراق ومنع تكرار الأخطاء وبناء حكومة جديدة”.وأفاد موقع البارزاني في بيان اطلعت عليه “الرشيد نيوز”، بأنه وصل اليوم […]

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