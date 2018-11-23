مورينيو: انتظرونا ضمن الأربعة الكبار في يناير

2018/11/23 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، على ثقته في وصول فريقه للمراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي.

يعود مرة أخرى البريميرليج بالجولة الثالثة عشر من البطولة، والتي يستعد خلالها يونايتد لمواجهة كريستال بالاس على ملعب أولد ترافورد.

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وقال مورينيو قبل المباراة:"الفارق يبدو كبيراً ولكن حتى نهاية ديسمبر نحن لدينا 8 مباريات في البطولة وأعتقد أننا سنتواجد وقتها ضمن الأربعة الكبار".

وأضاف:"نحن هنا نتحدث عن 24 نقطة سنقاتل عليها أمام فرق أخرى وأثق في قدرة فريقي على النجاح بهذا الاختبار".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 23, 2018وأما عن إصابتي أنطوني مارسيال ومروان فيلايني:"مارسيال بقى معنا ولم يذهب للمنتخب الفرنسي، لأنهم يعلمون مشاكله البدنية، ولكنه عمل بجد وأصبح قادراً على اللعب".

وتابع:"أنطونيو فالنسيا سيلعب أيضاً وكذلك مروان فيلايني الذي لم يذهب لمنتخب بلجيكا بعد لعبه 90 دقيقة أمام مانشستر سيتي".

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باقي الإصابات:"ماركوس راشفورد لديه مشكلة بسيطة بعد المشاركة مع إنجلترا، وأما لوكاكو فهو في حالة جيدة لكن الدفع به الآن يبدو مجازفة نوعاً ما، بينما بوجبا تعافى من إصابته".

جدير بالذكر أن يونايتد يحتل المركز الثامن قبل مواجهة كريستال بالاس، بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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