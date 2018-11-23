2018/11/23 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأعرب اللاعب روب هولدينج نجم دفاع فريق أرسنال عن سعادته بما يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة من مستويات تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "سكاي سبورتس"، وتحدث خلالها عن طموحات الفريق في الموسم الجاري.

أجيري: صلاح سيترك ليفربول اختيارات المحررين ليون يصبغ ملعبه باللون الأحمر قبل مواجهة سان إتيان جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

وقال هولدينج: "لقد حظينا ببداية عظيمة، ونريد أن نستمر في الأربعة مراكز الأولى وأن نعود لهناك في أسرع وقت ممكن، هذا هو الهدف الأساسي".

وأضاف: "في بطولات الكأس نريد أن نحافظ على التواجد في الدوري الأوروبي، ونملك طريق جيد في بطولة كأس الرابطة، ولقاء صعب ضد توتنهام".

وأكمل: "فسنرى إذا ما استطعنا أن ننهي الموسم ببعض البطولات، أحد المراكز الأربعة الأولى بالإضافة لبطولة ما سيكون نجاحًا بالنسبة لنا".

أرسنال سيواجه فريق بورنموث يوم الأحد المقبل في أول لقاء له بعد التوقف الدولي ضمن لقاءات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

إرنستو فالفيردي - نحو الكرة الدفاعية وما بعدها

جدير بالذكر أن فريق أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 12 جولة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولدينج: نريد الفوز ببطولة والعودة للأربعة الكبار) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولدينج: نريد الفوز ببطولة والعودة للأربعة الكبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).