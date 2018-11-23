2018/11/23 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب، حصلت " الغدير" على نسخة منه، إن الاخير عقد اجتماعا طارئا لخلية الأزمة حول آثار السيول التي تعرضت لها منطقة الشرقاط ومناطق أخرى في محافظتي صلاح الدين ونينوى والمحافظات الجنوبية.وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد وجه في وقت سابق من اليوم الجمعة، بالتدخل الفوري والاشراف على عمليات الإنقاذ في صلاح الدين.وأفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، الجمعة (23 تشرين الثاني 2018) بارتفاع حصيلة ضحايا السيول في المحافظة الى 10 أشخاص، بينهم نساء وأطفالانتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يعقد اجتماعا طارئا لخلية الأزمة بشأن السيول ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يعقد اجتماعا طارئا لخلية الأزمة بشأن السيول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).