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بطل أولمبي كويتي يرفض مواجهة لاعب من الكيان الصهيوني
2018/11/23 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وياتي موقف اللاعب الكويتي البطل في الوقت الذي يتسارع التنافس والسباق بين بعض الدول الخليجية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

 وفي هذا السياق  جدّد مواطنو الدول العربية المطلة على الخليج ، دعوتهم إلى ضرورة وقف كافة أشكال التطبيع .انتهى ., ك ر

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