بطل أولمبي كويتي يرفض مواجهة لاعب من الكيان الصهيوني

2018/11/23 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وياتي موقف اللاعب الكويتي البطل في الوقت الذي يتسارع التنافس والسباق بين بعض الدول الخليجية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني.وفي هذا السياق جدّد مواطنو الدول العربية المطلة على الخليج ، دعوتهم إلى ضرورة وقف كافة أشكال التطبيع .انتهى ., ك ر

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