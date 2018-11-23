رئيسي البرلمان والحكومة يناقشات عدد من الملفات ابرزها السيول والنازحيين

2018/11/23 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، عددا من الملفات ابرزها السيول والنازحين.

وقال مكتب رئيس البرلمان في بيان ، إن "الحلبوسي استقبل، اليوم، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي". واضاف المكتب، أن "الجانبين بحثا جملة من الملفات المهمة، ابرزها السيول التي شهدتها بعض المناطق واعادة النازحين، بالاضافة الى الموازنة وتشكيل الكابينة الوزارية".

وشهدت العديد من مناطق البلاد، منذ ليلة امس هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية ازمة للتدخل الفوري لانقاذ المدنيين المحاصرين في القضاء.

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