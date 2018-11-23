حقوق الانسان تدين الاعتداءات على الصحفيين

2018/11/23 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، الاعتداءات المتكررة على الفرق الصحفية ومراسلي القنوات التلفزيونية العاملة في بغداد والمحافظات.

وقالت المفوضية في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه: "اشرنا قيام جهات حكومية بالاعتداء بالضرب والاهانة لصحفيين ومراسلين يعملون ضمن مؤسسات اعلامية عراقية رسمية وغيرها معتمدة من قبل النقابات الصحفية العراقية ، تمتلك الحق بالحصول على المعلومة وفق الطرق المتاحة رسميا".

واضافت، ان"هذا ان دل على شيء فانما يدل على عدم الدراية الكافية بما يتمتعه الصحفي العامل ضمن حدود جمهورية العراق بحقوقه المكفولة دستوريا وفق المواد القانونية الواردة في قانون حماية الصحفيين العراقيين بالرقم ( ٢١) لسنة ( ٢٠١١ )".

واشارت الى، ان"المفوضية العليا لحقوق الانسان ومن واجبها الانساني المناط بها فانها تدعو الجميع الى ضرورة احترام رجال الصحافة والاعلام وحقهم المكفول في الحصول على المعلومة بشكلها الرسمي وضمان سلامتهم وعدم المساس بكرامتهم وادواتهم الصحفية لما له من مؤشر سلبي يسجل على الجهات الحكومية وغيرها التي تعمل تحت ظل الدستور العراقي واحكامه الواردة وفق المادة ٣٨ منه".

ودعت المفوضية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، الى"توفير الضمانات القانونية الكافية للعاملين في المهن الصحفية المعتمدة رسميا والاستماع الى شكاواهم والاخذ بها وتشكيل اللجان التحقيقة بذلك ومحاسبة من تسول له نفسه استغلال سلطته في تكميم الافواه وتقييد الحريات الصحفية".انتهى/س

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