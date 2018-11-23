إفشال زحف لقوى العدوان السعودي في تعز

2018/11/23 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدى الجيش واللجان الشعبية، لمحاولة زحف لقوى العدوان السعودي في جبهة حيفان بمحافظة تعز وكبدوهم خسائر فادحة.وأفاد مصدر عسكري عن مصرع وإصابة عدد من قوى العدوان وإعطاب مدرعة خلال إفشال محاولة زحف استمرت تسع ساعات على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة حيفان.الى ذلك تمكن الجيش واللجان الشعبية من إعطاب مدرعة لمنافقي العدوان بعبوات ناسفة في جبهة حيفان بمحافظة تعز.

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