English | وظائف


ضبط مسافر عراقي بحوزته فيزا ألمانية مزورة في مطار بغداد
2018/11/23 | 20:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأخبار المحلية

الجمعة 23 نوفمبر 2018 | 08:07 مساءً

| عدد القراءات : 21

ضبط مسافر عراقي بحوزته فيزا ألمانية مزورة في مطار بغداد

ضبط مسافر عراقي بحوزته فيزا ألمانية مزورة في مطار بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسافر عراقي بحوزته فيزا ألمانية مزورة في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسافر عراقي بحوزته فيزا ألمانية مزورة في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).


كامل التفاصيل في: عين العراق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ دورتموند يضم ألكاسير بشكل نهائي من برشلونة
⋙ بعد أن نُهبت وهدمت في عام 1991 ميلادية، الحوزة العلميّة في سامراء المقدسة تفتح أبوابها من جديد
⋙ سباليتي: ماروتا بالنسبة لي مثل صانع الألعاب
⋙ ليون × سانت إيتيان | ديربي فرنسا الوحيد القائم من العصور الوسطي
⋙ فيديو – الجزيرة إلى وصافة الدوري الإماراتي بثنائية في الوحدة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو – الجزيرة إلى وصافة الدوري الإماراتي بثنائية في الوحدة
⋙ بالفيديو .. السيول القادمة من ايران تجتاح ناحية المشرح في ميسان
⋙ بالصور| سقوط 10 ضحايا وغرق 3 آلاف منزل.. السيول تفضح انهيار البنية التحتية وتضغط على حكومة عبد المهدي
الأكثر شيوعا