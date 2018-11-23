ألكاسير يوقع نهائياً مع دورتموند حتى 2023

2018/11/23 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح المدير الرياضي لنادي دورتموند ميكايل تسورك "أننا فعلنا بند شراء اللاعب في عقد الإعارة".

وسيمتد عقد ألكاسير المعار من نادي برشلونة الإسباني في بداية الموسم الحالي، حتى 30 حزيران/يونيو 2023.

ولم يكشف دورتموند قيمة الصفقة، لكن الصحيفتين قدرتاها بنحو 21 الى 23 مليون يورو، إضافة الى 5 ملايين كمكافآت.

وقرر دورتموند الذي يتصدر حاليا الدوري الألماني بفارق سبع نقاط عن بطل المواسم الستة الماضي وصاحب المركز الخامس بايرن ميونيخ، تفعيل بند في عقد الاعارة من برشلونة يسمح له بالتعاقد نهائيا مع الإسباني البالغ 25 عاماً.

وقدم المهاجم الدولي بداية موسم رائعة مع الفريق، وأوضح دورتموند في بيان "في كل المسابقات، شارك في ثماني مباريات رسمية وسجل تسعة أهداف في 303 دقائق، بمعدل هدف كل 44 دقيقة.

وسجل ألكاسير ستة أهداف في ثماني مباريات في الدوري، بينها هدف الفوز على بايرن ميونيخ (3-2) في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وأضاف تسورك "ألكاسير اندمج بسرعة فائقة وأصبح أحد أعمدة فريقنا.



وكان حاسما بالنسبة إلينا في المباريات المهمة"، علما بأن دورتموند يتصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا ومرشح للتأهل الى الدور التالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني (9 نقاط لكل منهما).

وأصبح ألكاسير الذي بدأ مشواره الاحترافي مع فالنسيا عام 2009 قبل التوقيع مع برشلونة عام 2016 (أعير الى خيتافي موسم 2012-2013)، ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري الألماني، بعد غيرت دورفل (مع هامبورغ عام 1963)، يسجل 6 أهداف في مشاركاته الثلاث الأولى.

وتراجع ألكاسير إلى الصف الثاني في برشلونة بسبب المنافسة الكبيرة مع الرباعي المؤلف من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي فيليبي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبيلي.

وعلق الدولي الإسباني على التوقيع النهائي "القدوم الى بوروسيا دورتموند كان بالنسبة إلي قرارا جيدا.



أريد القيام بكل شيء من أجل أن اشكرهم على ثقتهم بي من خلال أدائي وأهدافي".

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