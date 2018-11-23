صحيفة: حماس تدير حربا نفسية واستخباراتية ضد إسرائيل

2018/11/23 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ذكرت صحيفة عبرية إن حركة “حماس” تدير حربا نفسية واستخباراتية ضد إسرائيل بعد نشرها لصور الجنود الإسرائيليين.وأفادت الصحيفة العبرية، صباح اليوم، الجمعة، بأن معركة إسرائيل مع حركة “حماس” انتقلت إلى مرحلة حرب الأدمغة، بعدما أثبتت الحركة أنها قادرة على إدارة حرب نفسية ضد تل أبيب، وذلك بعد الفشل الأمني الذي حدث للجيش […]

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