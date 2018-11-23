الكشف عن حجم التبادل التجاري بين الإقليم وإيران

2018/11/23 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصادية- كلكامش برس؛ أكد القنصل العام الايراني في محافظة السليمانية، سعدالله مسعوديان، اليوم الجمعة، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين ايران والاقليم خلال الاشهر السبعة الماضية بنسبة 26%.وقال مسعوديان في تصريح صحفي خلال مشاركته في اعمال الدورة 13 لمعرض السليمانية الدولي، انه ” سيتم الحفاظ على حجم التبادل التجاري بين الاقليم وايران وسنعمل على تطويره”.[…]

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