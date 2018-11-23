مكتب عبدالمهدي: خلية الازمة تواصل اجتماعها لمتابعة اوضاع السيول واسعاف المتضررين

2018/11/23 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، اجتماعاً طارئاً لخلية الازمة حول اثار السيول التي تعرضت لها بعض المناطق في البلاد.وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "عبد المهدي عقد اجتماعاً طارئا لخلية الأزمة حول اثار السيول التي تعرضت لها منطقة الشرقاط ومناطق اخرى في محافظتي صلاح الدين ونينوى والمحافظات الجنوبية".

واوضح ان "الاجتماع عقد لمتابعة الاوضاع الناتجة عن السيول وتنفيذ التوجيهات السابقة لاسعاف المتضررين وتقليل الخسائر واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة".يشار الى ان قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين وبعض المناطق في نينوى ومدى اخرى في المحافظات الجنوبية تعرضت الى سيول من الامطار اسفرت بالاضرار الكبيرة على المواطنين.

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