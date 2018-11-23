فيديو| مراسل الغد: محاولات أوروبية لتذليل عقبة جبل طارق أمام خروج بريطانيا

2018/11/23 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ماي تحاول إقناع البريطانيين بما تم التوصل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

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قال سلامة عطا الله، مراسل الغد من بروكسل، إن هناك محاولات أوروبية لأن تكون المسألة المتعلقة بجبل طارق في وثيقة أو مسودة مستقلة عن مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الإعلان السياسي المشترك حول شكل العلاقات المستقبلية بين الطرفين، لافت أن الأمور بشان صفقة الخروج لا تزال متوترة، لاسيما وأن هناك مراهنات سياسية سابقة بين المملكة المتحدة وإسبانيا خوفا من عدم تصويت الأخيرة بالموافقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح مراسلنا خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد»، مع الإعلامية جمانة هاشم، أن هناك أولوية بريطانية واضحة من رئيسة الوزراء البريطالنية تيريزا ماي، بمخاطبة البريطانيين وإقناعهم بما تم التوصل إليه على اعتباره أنه أفضل ما يمكن تقديمه في الخروج العثر لبريطانيا من الاتحاد الأوربي.

ويبحث مفاوضون من الاتحاد الأوروبي في بروكسل سبل تذليل العقبة الأخيرة أمام خروج بريطانيا، وذلك قبيل قمة استثنائية مقررة الأحد المقبل، من جانبها طالبت إسبانيا بإدخال تعديلات على معاهدة انسحاب لندن من التكتل الأوروبي، مشددة على أن تكون أي قرارات تخص منطقة جبل طارق من خلال محادثات مباشرة مع مدريد.

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