بالصور| سقوط 10 ضحايا وغرق 3 آلاف منزل.. السيول تفضح انهيار البنية التحتية وتضغط على حكومة عبد المهدي

2018/11/23 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العديد من مناطق البلاد، منذ ليلة الأربعاء هطول أمطار غزيرة، أدت إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ومحاظة نينوى مما تسبب بخسائر مادية جسيمة ضربت الممتلكات الخاصة والعامة، في حين أعلنت القوات الأمنية وطيران الجيش وفرق الدفاع المدني، حالة التأهب لمواجهة خطر السيول.

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