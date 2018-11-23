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بعد اغتيال الناشطين رائد الفارس ومحمد جنيد..أحمد رمضان: لن ينجح حلف الإرهاب في كسر شوكة الثورة السورية
2018/11/23 | 20:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نعى أحمد رمضان، رئيس دائرة الإعلام في الائتلاف الوطني السوري، الناشطين رائد الفارس ومحمد جنيد، اللذين اغتيلا في ريف إدلب، صباح اليوم الجمعة.

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