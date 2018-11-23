عادل عبد المهدى يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث آثار السيول في بعض المحافظات

2018/11/23 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الجمعة، بخلية الازمة لبحث اثار السيول التي ضربت قضاء الشرقاط وبعض المحافظات.

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