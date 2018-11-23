اخر احصائية عن الاضرار التي خلفتها السيول في الشرقاط

2018/11/23 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ناس كشف تقرير اولي عن الاضرار التي خلفتها السيول بعد ان ضربت منطقة الشرقاط في محافظة صلاح الدين نتيجة للامطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.وكشف التقرير الذي حصل عليه موقع “ناس” اليوم (23 تشرين الثاني 2018) ان “السيول اتجهت من الجزيرة باتجاه قرى الخضرانية والحورية القديمة, وتسببت بغرق معظم الدور في القريتين وادت الى […]

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