2018/11/23 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس عقد رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، الجمعة، اجتماعاً طارئاً مع خلية الازمة لمتابعة تطورات الاضرار الناتجة عن السيول.وقال بيان للمكتب الاعلامي لعبدالمهدي ، اليوم (23 تشرين الثاني 2018)، تلقى “ناس”، نسخة منه إن “رئيس الحكومة ناقش في اجتماعه بخلية الازمة متابعة الاضرار الناتجة عن السيول واسعاف المتضررين وتقليل الخسائر واتخاذ الاجراءات القوائية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يترأس اجتماعاً طارئاً لمواجهة تداعيات السيول) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يترأس اجتماعاً طارئاً لمواجهة تداعيات السيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).