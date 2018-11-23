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عبد المهدي يترأس اجتماعاً طارئاً لمواجهة تداعيات السيول
2018/11/23 | 20:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-ناس   عقد رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، الجمعة، اجتماعاً طارئاً مع خلية الازمة لمتابعة تطورات الاضرار الناتجة عن السيول.

  وقال بيان للمكتب الاعلامي لعبدالمهدي ، اليوم (23 تشرين الثاني 2018)، تلقى “ناس”، نسخة منه إن “رئيس الحكومة ناقش في اجتماعه بخلية الازمة متابعة الاضرار الناتجة عن السيول واسعاف المتضررين وتقليل الخسائر واتخاذ الاجراءات القوائية […]

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