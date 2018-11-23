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بـــــــــــــــين الســـــــــــطور. . المركز والأقليم.. شهر عسل جديد
2018/11/23 | 21:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واثق الجابري

خُتمت حقبة من النزاعات والمناوشات بين أقليم كوردستان وحكومة بغداد، بنزول طائرة السيد مسعود البارزاني في مطار بغداد، وبإستقباله من رئيس البرلمان وهادي العامري،

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