بـــــــــــــــين الســـــــــــطور. . المركز والأقليم.. شهر عسل جديد

2018/11/23 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واثق الجابري

خُتمت حقبة من النزاعات والمناوشات بين أقليم كوردستان وحكومة بغداد، بنزول طائرة السيد مسعود البارزاني في مطار بغداد، وبإستقباله من رئيس البرلمان وهادي العامري،

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