2018/11/23 | 21:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واثق الجابري
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـــــــــــــــين الســـــــــــطور. . المركز والأقليم.. شهر عسل جديد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
خُتمت حقبة من النزاعات والمناوشات بين أقليم كوردستان وحكومة بغداد، بنزول طائرة السيد مسعود البارزاني في مطار بغداد، وبإستقباله من رئيس البرلمان وهادي العامري،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـــــــــــــــين الســـــــــــطور. . المركز والأقليم.. شهر عسل جديد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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