اطفال العراق ضحايا وليسوا جناة

2018/11/23 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد الكاظم حسن الجابري

رغم انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية الطفولة عام 1989, إلا إن العراق إلى الآن لم يُقِر قانونا لحماية الطفولة, علما إن

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