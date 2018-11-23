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اطفال العراق ضحايا وليسوا جناة
2018/11/23 | 21:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

عبد الكاظم حسن الجابري

رغم انضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية الطفولة عام 1989, إلا إن العراق إلى الآن لم يُقِر قانونا لحماية الطفولة, علما إن

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