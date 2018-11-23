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محاربة الفساد: ضرورة واضحة وضوح الشمس
2018/11/23 | 21:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  كريستالينا جورجيفا   لم يكن والداي يعلمان أن الاسم الذي اختاراه لي يعني “شفاف” بالأسبانية.

لكنهما كانا يعلمان أهمية الشفافية والأمانة والنزاهة، ومنحاني هذه القيم وأنا أكبر في بلغاريا.

أعتز بهذه القيم في عملي بالبنك الدولي.

لا شك أن غياب الشفافية يشجع على الفساد، وهو قوة مدمرة أشد المتألمين منها هم الفقراء والمساكين، وآثار ذلك …

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