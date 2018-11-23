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مخيم الحياة أو الموت.. من يتحمل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في الركبان؟
2018/11/23 | 21:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أحمد صلاح صحفي سوري لا تزال الحالة الإنسانية كارثية في مخيم الركبان حيث يعيش أكثر من 60 ألف لاجي.

وتوفي فيه خلال الشهر الماضي أكثر من 100 شخص بسبب عدم وجود الصرف الصحي المناسب ونقص الرعاية الطبية.

يبلغ معدل وفيات بين الولدان أكثر من 20% وتباع الأدوية في المخيم بأسعار أعلى عشر مرات من سعر …

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