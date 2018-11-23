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مُغتربون ، على قيد الأسرة
2018/11/23 | 21:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عبير الربيعي في وقتٍ ليس ببعيد كانت الأُلفة العائلية دعامة من دعامات بيوتنا فإذا تشابهت الأيام كان الدفء والمودة يضفيان عليها رونقاً وبهجة وإذا بَهُتَت الحياة زينتها المحبة بألوانٍ من المسرات .

كان أفراد البيت الواحد يتحصنون ببعضهم ويستمد أحدهم قواه وعزيمته من الآخر فتنهار أعقد المشكلات وتهون أشد الصعوبات أمام صلابتهم وتكاتفهم ، لم …

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